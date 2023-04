Região de Lisboa regista 37 salvamentos em dois dias nas praias

Num fim de semana marcado pelas temperaturas altas, superiores a 30 graus nalgumas cidades, só nas praias da região de Lisboa foram registados 37 salvamentos no sábado e domingo. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), houve 27 salvamentos nas praias da Costa de Caparica (Almada) e dez salvamentos nas praias entre Carcavelos e Cascais. Foi o segundo fim de semana consecutivo de corrida às praias, apesar de a época balnear ainda não se ter iniciado.Saiba mais no Correio da Manhã