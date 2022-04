Região separatista da República da Moldávia fala em ataque a edifício governamental na capital

Duas antenas de rádio foram danificadas por explosões, revelou o Ministério do Interior.

A Transnístria, um estado separatista da República da Moldávia Pridnestroviana, anunciou esta terça-feira um ataque a um edifício governamental na capital, Tiraspol, mas a Moldávia acusou as autoridades da região separatista pró-russa de "criar pretextos para agravar a situação de segurança".

Numa publicação na plataforma Telegram, o centro disse que as primeiras investigações sugerem que os tiros foram disparados de um lançador de foguetes, sem causar feridos ou mortos.





Duas antenas de rádio foram danificadas por explosões, revelou o Ministério do Interior nesta terça-feira."Na madrugada de 26 de abril, ocorreram duas explosões na vila de Maiac, distrito de Grigoriopol: a primeira às 6h40 e a segunda às 7h05", informou o ministério. Ele disse que duas antenas de rádio foram derrubadas após as explosões.Na sequência do ataque, a Presidente da Moldávia, Maia Sandu, convocou esta terça-feira uma reunião do Conselho Supremo de Segurança do país, disse o gabinete de imprensa do presidente numa declaração."O Conselho Supremo de Segurança reunir-se-á a partir das 13h00 na Presidência. Após a reunião, a presidente Maia Sandu realizará um briefing à imprensa" às 15h00, disse a declaração.