Registadas duas mortes em manhã trágica na A22

Dois acidentes, em localidades diferentes, mas na mesmo autoestrada, causaram a morte a uma mulher, de 70 anos, e a um homem, de 81.

Duas colisões ocorridas esta quinta-feira de manhã na A22, no Algarve, e em Esmoriz, Ovar, causaram a morte a uma mulher, de 70 anos, e a um homem, de 81.O alerta para o acidente na autoestrada, em que ficou gravemente ferido o marido da vítima mortal, de 75 anos, foi dado pouco depois das 08h00. A colisão aconteceu ao quilómetro 86,9, na zona de Olhão.Saiba mais no site do Correio da Manhã