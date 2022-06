Registado primeiro caso de infeção por Monkeypox na Madeira

De acordo com a Direção Regional da Saúde (DRS) da Madeira, "o doente em causa é um adulto do género masculino, com história de viagem recente à Região de Lisboa e Vale do Tejo".

O Serviço e Saúde da Região Autónoma da Madeira está a acompanhar o caso, tendo sido tomadas todas as medidas indicadas para o controlo da infeção.