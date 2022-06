Registados mais de 25 mil novos casos de infeção de Covid-19 nos últimos 5 dias

Índice de transmissibilidade do vírus que provoca a Covid-19 está agora abaixo do limiar de 1, segundo Instituto Nacional de Saúde.

A média de infeções diminuiu ligeiramente para os 25.042 casos diários em Portugal e o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus que provoca a Covid-19 está agora abaixo do limiar de 1, avançou esta quarta-feira o INSA.

De acordo com o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da pandemia, o número médio de casos diários de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 a cinco dias passou dos 26.349 para os 25.042 a nível nacional, sendo mais baixo no continente (23.663).

O documento avança ainda que o valor médio do Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus -entre 30 de maio e 3 de junho foi de 0,98, quando no anterior relatório era de 1,00.