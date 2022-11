Registados quase 1350 casos de violência em hospitais e centros de saúde

Profissionais de saúde reclamam por botões de pânico.

Nos primeiros dez meses do ano foram notificadas 1347 situações de violência na área da saúde, praticamente o dobro face aos 711 casos reportados no ano passado em igual período. As agressões físicas representam 11% do total.

Os dados foram avançados no seminário "Violência na Saúde", em Lisboa, pelo subintendente Sérgio Vaz Barata, coordenador do gabinete de segurança do Ministério da Saúde.

O responsável adiantou que 12% dos casos de agressões são entre profissionais de saúde, na maioria, situações de acusações verbais e assédio moral.

A directora Geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que há 551 equipas de prevenção à violência, repartidas por hospitais e centros de saúde. Mais de sete mil pessoas receberam prevenção na área da segurança, realizada pela PSP, GNR e serviços do Ministério da Saúde.



Os profissionais de saúde reclamam por botões de pânico e 24% considera que trabalha num local inseguro.