Regulador condena EDP Comercial a multa de 200 mil euros por 19 infrações

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) condenou a EDP Comercial a uma multa de 200 000 euros, reduzida para metade no procedimento de transação, por 19 infrações relacionadas com mudança de comercializador, cessação de contratos e interrupção de fornecimento.

Em comunicado, a ERSE deu conta de que "condenou a EDP Comercial em coima de 200 000 euros", pela prática de 19 infrações, relacionadas com "violação de normas relativas à mudança de comercializador, cessação do contrato de fornecimento de energia elétrica, interrupção do fornecimento de energia elétrica e emissão de faturação".

O regulador adiantou que a empresa apresentou uma proposta de transação com a "confissão parcial dos factos constantes da nota de ilicitude", reconhecendo a responsabilidade por negligência, compensou os oito consumidores lesados em valores entre os 50 e os 100 euros e abdicou de litigância judicial.

Desta forma, a multa foi reduzida para 100 000 euros, já pagos pela empresa.

O procedimento de transação, consagrado no Regime Sancionatório do Setor Energético (RSSE), pode ser proposto pela visada em processo de contraordenação e depende da confissão dos factos imputados e do reconhecimento da sua responsabilidade na infração em causa, abdicando da litigância judicial e beneficiando de uma redução de coima.