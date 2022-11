Regulador irlandês multa dona do Facebok em 265 milhões de euros por violação de proteção de dados

Também em setembro, o Instagram foi penalizado com uma multa recorde de 405 milhões de euros.

O regulador de proteção de dados Irlandês multou, esta segunda-feira, a dona do facebook, instagram e Whatsapp ao pagamento de uma multa de 265 milhões de euros. A sanção resulta de uma investigação, iniciada em Abril de 2021, relacionada com a descoberta de um conjunto de dados pessoais recolhidos do Facebook que tinham sido disponibilizados online.A multa é a quarta aplicada pelo regulador, que supervisiona em nome da União Europeia, contra uma das empresas da Meta.Também em setembro, o instagram foi penalizado com uma multa recorde de 405 milhões de euros por violação de proteção de dados de menores.A comissão que também regula a Apple, Google, Tiktok, entre outras empresas tecnológicas tem sede na Irlanda. Atualmente estão em curso 40 inquéritos sobre estas empresas, sendo que 13 envolvem a Meta.