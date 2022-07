"Rei dos Aspiradores", o milionário alemão que pagava por orgias com menores

Matthias Schmelz, CMTV, Justiça, Investigação, Dubai, Schmelz, política, questões sociais, artes, cultura e entretenimento

A Justiça portuguesa admite que não sabe onde está o empresário alemão Matthias Schmelz, conhecido como "Rei dos Aspiradores". No entanto, odescobriu-o no Dubai.Veja a notícia completa no Correio da Manhã.