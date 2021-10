‘Rei dos Frangos’ e Textor multados em 75 mil euros por negócio da venda do Benfica

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) multou José António Santos, empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, e John Textor, investidor americano, por não terem comunicado o negócio da compra e venda de 25% de ações da Benfica SAD: Santos e Textor foram alvo de coimas de 75 mil euros cada um, no total de 150 mil euros. O ‘Rei dos Frangos’ informou esta quinta-feira a CMVM de que aceita pagar a multa. Textor poderá comunicar a sua decisão à CMVM até 19 de outubro.Leia a notícia completa no Correio da Manhã