Reino Unido aperta restrições aos viajantes devido à nova variante da Covid-19

Boris Johnson considera que as medidas aplicadas nas fronteiras serão úteis para abrandar propagação da nova variante Ómicron.

Boris Johnson discursou ao país para anunciar as medidas, que surgem após terem sido detetados dois casos da variante Omicron da Covid-19 no Reino Unido.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou este sábado que todos os viajantes que entrem no Reino Unido têm de fazer um teste de PCR contra a Covid-19 no dia a seguir à chegada e esperar pelo resultado em isolamento.Para além disso, os cidadãos vacinados contra a Covid-19 que tenham tido contactos de risco têm agora de fazer isolamento para garantir que não estão infetados com o vírus, nomeadamente com a nova variante Ómicron.Boris Johnson sublinha que não pretende encerrar o tráfego aéreo de e para o Reino Unido, mas considera que as medidas aplicadas nas fronteiras serão úteis para abrandar a propagação da nova variante Ómicron do vírus.As medidas relativas à obrigatoriedade do urso de máscara em locais fechados, incluindo nos transportes públicos e nos estabelecimentos comerciais, vão ser mais restritivas e mais controladas.