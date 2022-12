Relação de Margarida Corceiro e João Félix atravessa nova fase crítica

Casal vive período de afastamento, mas a atriz viajou esta quinta-feira para Madrid.

Depois de três anos de um namoro marcado por altos e baixos, a relação entre Margarida Corceiro, de 20 anos, e João Félix, de 23, poderá estar a atravessar uma nova fase crítica. Uma fonte próxima do casal revelou à ‘TV Guia’ que os dois terão terminado a relação pouco depois do Mundial do Qatar.Saiba mais no site do Correio da Manhã