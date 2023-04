Relação rejeita recursos do Ministério Público e de estudante que planeou ataque à Faculdade de Ciências de Lisboa

Desembargadores negaram as pretensões do Ministério Público de um agravamento da pena aplicada em dezembro.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) rejeitou os recursos do Ministério Público e da defesa do estudante julgado por planear atacar a Faculdade de Ciências de Lisboa, confirmando a pena efetiva de dois anos e nove meses de prisão.