"Relações sexuais com uma 'pequena'": Suspeito de raptar Maddie conversava com amigo sobre ataques a crianças

São conversas absolutamente perturbadoras. Christian Bruckner, o suspeito de ter raptado Madeleine MacCann, em maio de 2007, na praia da Luz, no Algarve, conversava com um amigo via Facebook e falava sobre violar crianças. As conversas foram apreendidas pela polícia alemã no âmbito de uma investigação sobre pornografia infantil e o interlocutor denunciou o suspeito alemão como o homem com quem mantinha diálogos longos.