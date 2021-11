Relatório revela que últimos sete anos podem ter sido os mais quentes de sempre no planeta Terra

Organização Mundial da Meterologia.O estudo é publicado este domingo, altura em que tem início a COP26, a cimeira internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) para o clima, que arrancou em Glasgow, na Escócia.

No relatório é apontada a preocupação quanto à subida do nível médio da água, que tem acelerado desde 2013, e conduz ao aquecimento e acidificação do oceano. O estudo realça o impacto destrutivo na segurança alimentar, no deslocamento de pessoas e nos ecossistemas do planeta."Os ecossistemas e as comunidades em todo o mundo estão a ser devastadas. A COP26 tem de ser um ponto de viragem para as pessoas e para o planeta", afirmou António Guterres num comunicado. O Secretário-Geral da ONU lembrou que é o momento dos líderes mundiais agirem."A porta está aberta. As soluções estão lá. Temos de agir agora, com ambição e solidariedade para garantir o nosso futuro e salvar a humanidade", concluiu.