Rendas das casas e das lojas vão subir em 2022

As rendas das casas e das lojas vão voltar a subir no próximo ano, depois de em 2021 terem permanecido inalteradas. O aumento fica a dever-se à inflação média atingida nos últimos 12 meses, até agosto, que segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) se fixou nos 0,43%. Será esse o valor da atualização em 2022.Leia na íntegra no Correio da Manhã.