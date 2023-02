Rendas sem teto para Alojamento local que passe a habitação para arrendamento

Medida prevê uma isenção fiscal e pretende incentivar o aumento da oferta no mercado da habitação.

Os proprietários de alojamentos locais que trespassem os seus imóveis para o mercado de arrendamento habitacional vão ficar sem limite de renda ao beneficiar de uma isenção total da tributação sobre rendimentos prediais, até ao final de 2030.

A medida pretende incentivar o aumento da oferta de habitação, mas não está prevista a obrigação de qualquer limite ao valor das rendas para que os proprietários possam beneficiar desta isenção fiscal, um detalhe que pode vir agravar o aumento dos preços, noticiou este sábado o jornal Público.

Se o imóvel tiver sido registado como estabelecimento de alojamento local até 31 de dezembro de 2022, e a transferência para o mercado de arrendamento for feita até 31 de dezembro de 2034, os proprietários terão direito a uma isenção total da tributação sobre os rendimentos prediais em sede de IRS.

Segundo o jornal, nos documentos disponibilizados pelo Governo não se calcula que as rendas destes imóveis fiquem sujeitas a um limite para beneficiarem desta isenção fiscal.

De acordo com o Público, o primeiro-ministro António Costa afirmou que "a taxa zero para quem opte por transferir o seu imóvel do alojamento local para o arrendamento habitacional é provisória, só até 2030, para compensar temporariamente, a quebra de rendimentos que resulta de transferir um imóvel de uma atividade mais lucrativa para uma atividade que é menos rentável. É uma medida provisória, transitória e só até 2030. A partir de 2030, estes imóveis entrarão no regime normal de tributação e só manterá a taxa zero quem passar a ter o imóvel em regime de arrendamento acessível".

A medida foi apresentada esta semana pelo Governo, mas o pacote legislativo ainda não é definitivo, faltando entrar em discussão pública. A versão final só será aprovada a 16 de março em Conselho de Ministros e as alterações fiscais terão de ser discutidas e aprovadas no Parlamento.

Atualmente, estão registados 109.580 alojamentos locais em todo o País.