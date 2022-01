Rendeiro regressa a tribunal na África do Sul segunda-feira e extradição arrisca adiamento

Ex-banqueiro está detido no estabelecimento prisional de Westville, na África do Sul, há 26 dias.

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), João Rendeiro, regressa na segunda-feira ao tribunal de Verulam, Durban, na África do Sul, mas a discussão do processo de extradição deverá ser adiada, disseram à Lusa fontes ligadas ao processo.

O ex-banqueiro está detido no estabelecimento prisional de Westville, província de KwaZulu-Natal, há 26 dias.

"Na segunda-feira, a National Prosecuting Authority (NPA) [ministério público sul-africano] vai fornecer ao tribunal uma atualização sobre o processo de extradição", disse na sexta-feira à Lusa a porta-voz Natasha Ramkisson.