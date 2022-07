Renovar carta de condução vai ser mais fácil. Veja todas as novas medidas

O acesso aos exames de saúde digitalizados, através da aplicação SNS24, é outra iniciativa inscrita no programa.

Vai ser possível ter acesso aos exames de saúde digitalizados, renovar a carta de condução e o cartão de cidadão online ou, no caso dos beneficiários do complemento solidário para idosos, receber a comparticipação imediata dos medicamentos que compram. Estas são apenas três das 48 medidas do Simplex 2022 – programa de modernização administrativa do Estado –, que esta terça-feira foram tornadas públicas.