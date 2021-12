Repetição do Belenenses SAD-Benfica foi rejeitada

Alteração da Liga implica que cada equipa tenha um mínimo de 13 jogadores disponíveis para ir a jogo, o que tornaria nulo o duelo entre azuis e águias.

A proposta para a repetição do encontro entre Belenenses SAD e Benfica foi esta terça-feira rejeitada na Assembleia Geral extraordinária da Liga. Segundoapurou, os clubes presentes votaram contra a admissibilidade com a exceção do Sporting e Belenenses SAD com abstenção do Sporting de Braga e Académica de Coimbra.A proposta apresentada tinha como objetivo dar efeitos retroativos à alteração regulamentar da Liga, que implica que cada equipa tenha, pelo menos, um mínimo de 13 jogadores disponíveis para ir a jogo, o que tornaria nulo o duelo entre azuis e águias.Recorde-se que a Mesa da Assembleia Geral da Liga já tinha enviado aos clubes um parecer jurídico , da autoria de Rui Sá, onde considerava ilegal a proposta apresentada pelo Belenenses SAD, sugerindo que a mesma não deveria ser admitida à discussão e votação.