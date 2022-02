Repórter ucraniana informada em direto que casa dos pais foi bombardeada

Imagens da destruição do edifício em causa têm sido umas das mais partilhadas nas últimas horas.

A repórter ucraniana da BBC,

Olga Malchevska, ficou a saber que a casa dos pais em Kiev tinha sido bombardeada pelas tropas russas quando estava no estúdio da estação, em direto.



