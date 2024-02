Representante da República na Madeira esteve cerca de uma hora reunido com Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta sexta-feira, em audiência no Palácio de Belém, o Conselheiro Ireneu Barreto, Representante da República para a Região Autónoma da Madeira. Ireneu Barreto entrou no Palácio de Belém, em Lisboa, pelas 11h48 e poucos minutos depois das 13h00 foi publicada uma nota no 'site' da Presidência da República sobre a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.Ireneu Barreto informou o presidente da República das consultas com os partidos políticos representados na Assembleia Regional, na sequência da demissão do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Recorde-se que a