Resgatadas nove pessoas arrastadas por onda em aula de caiaque em Vila do Conde

Sete alunos e um professor foram apanhados pela corrente. Atleta que estava na praia tentou socorrer e viu-se em apuros.

Nove pessoas foram resgatadas após serem arrastadas por uma onda, na manhã deste domingo, numa praia em Vila do Conde.



Entre as vítimas estão oito pessoas que estavam numa aula de caiaque - sete alunos, menores, e o professor, de 48 anos - e uma outra pessoa, que estava nas imediações e que foi à água para tentar resgatar quem estava no mar.





Os nove são elementos do Clube Fluvial Vilacondense.

O professor e os alunos estavam no rio Ave a circular de caiaque, mas aproximaram-se em demasia da saída da barra. Foram apanhados pela corrente e entraram na zona de rebentação, tendo caído dos caiaques.

Um outro atleta que estava no local ainda foi em socorro de todos, mas acabou por ficar, igualmente, em apuros.

Das 9 vítimas apenas 5 foram transportadas para os hospitais de São João, no Porto, Póvoa de Varzim/Vila do Conde e de Pedro Hispano, em Matosinhos. Os menores com hipotermia e o professor com uma luxação num ombro.

Os restantes não necessitaram de assistência hospitalar.

No local esteve a Polícia Marítima, os bombeiros de Vila do Conde, o INEM, equipas dos nadadores salvadores ‘Os golfinhos’, dois psicólogos, bem como a Polícia Municipal de Vila do Conde e, até, elementos da PSP.

A embarcação salva-vidas ‘Patrão Cego do Maio’ ainda chegou a ser acionada com três tripulantes, mas acabou por não ser necessária, uma vez que não foi necessário efetuar buscas.

O grupo terá estado cerca de 45 minutos a debater-se na água.

O alerta foi dado às 10h44 para os bombeiros de Vila do Conde para uma situação de pré-afogamento na praia da Barra da Senhora da Guia.