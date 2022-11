Resgatado com vida homem que caiu dentro de pedreira em Estremoz

Para o local foram mobilizados 30 operacionais dos bombeiros, PSP e INEM, apoiados por dez veículos e um meio aéreo.

O homem que caiu, na tarde deste domingo, dentro de uma pedreira, em Estremoz, já foi resgatado com vida, com ferimentos leves.O alerta para o incidente foi dado às 15h48.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, para o local foram mobilizados 30 operacionais dos bombeiros, PSP e INEM, apoiados por dez veículos, entre eles uma ambulância de suporte imediato de vida, e um meio aéreo.