Resgatado numa falésia homem que estava desaparecido há cinco dias no Funchal

A Autoridade Marítima Nacional resgatou este sábado um homem desaparecido desde segunda-feira no Funchal.Os tripulantes da Estação Salva-vidas detetaram o indivíduo, de 37 anos, numa falésia junto ao Caniço de Baixo e resgataram-no para o porto do Funchal. O homem teve de ser transportado para uma unidade hospitalar pelos elementos da Cruz Vermelha Portuguesa.As operações mobilizaram a Polícia Marítima do Funchal, uma unidade da Marinha, a PSP e a Proteção Civil.