Resgatados jovens que faziam formação na academia de futebol Bsports

Atletas vinham da América do Sul, África e Ásia com a promessa de contratos profissionais.

Há um ano que a Direção Regional do Norte do SEF investigava a academia gerida pelo presidente da Assembleia Geral da Liga Portugal, Mário Costa.





Cerca de 30 jovens, maiores de idade, que faziam formação na academia de futebol Bsports em Riba de Ave, em Vila Nova de Famalicão, foram esta quinta-feira resgatados e retirados da academia. A operação foi desencadeada pelo SEF na segunda-feira depois de os jovens terem sido encontrados sem documentos e com movimentos controlados.Os jovens foram retirados pelas 19h55 em seis ambulâncias de transporte de doentes não urgentes das delegações de Frazão, Vila do Conde e Marinhas da Cruz vermelha. Vão para instalações de acolhimento.Os jovens vinham da América do Sul, África e Ásia com a promessa de contratos profissionais.