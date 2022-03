Restaurantes deixam de ter limites à lotação. Peritos propõem alívio de medidas da Covid

Discotecas, hotéis e restaurantes sem limite de lotação e entrada passa a ser sem certificado digital.

Se o Conselho de Ministros aprovar as recomendações dos peritos em Saúde Pública ouvidos esta quarta-feira no Infarmed, em Lisboa, tudo indica que a entrada em restaurantes, hotéis e discotecas já será feita de forma livre, entre esta e a próxima semana. Os estabelecimentos deixarão, também, de se preocupar com a lotação. Deixa de haver limite adicional imposto. O certificado digital só será, assim, exigido para entrar em lares e unidades de saúde.Conheça todos os pormenores no Correio da Manhã