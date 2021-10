Restos mortais encontrados junto aos pertences de Brian Laundrie "são ossos"

Cães especializados em deteção de cadáveres e drones continuam a procurar o namorado de Gabby Petito.

Os restos mortais descobertos na manhã de quarta-feira, quando os pais de Brian Laundrie, faziam buscas num parque na Florida, nos Estados Unidos da América, consistiam "em ossos".

Uma fonte confirmou à

que foram encontrados ossos, incluindo parte de um "crânio humano", junto dos pertences que parecem ser de Brian Laundrie, incluindo um caderno e uma mochila.

Os ossos podem levar dias até serem identificados pela equipa forense. Acredita-se que os exames forenses estão a decorrer, mas as autoridades ainda não confirmaram as recentes descobertas do caso que tem vindo a suscitar atenção mundial.

NBC

Enquanto as equipas de investigação trabalham para concluir a identificação dos restos humanos encontrados, a busca na área ao redor do Parque Ambiental Myakkahatchee Creek continua.

Cães especializados em deteção de cadáveres e drones procuram no parque por mais vestígios da presença de Brian Laundrie, que desapareceu a 13 de setembro.



O namorado de Gabby Petito é considerado "pessoa de interesse" no homícidio da jovem, mas o FBI tem tido dificuldades em localizá-lo.