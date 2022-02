Restrições da Covid-19 deverão deixar de existir nos próximos dias. Conheça as decisões do Governo

Quase todas as restrições por causa da Covid-19 vão deixar de existir nos próximos dias. O ‘dia da libertação’, com o levantamento de todas as restrições, só deverá acontecer no final de março, segundo o Governo.

O Conselho de Ministros decidiu esta quinta-feira aliviar a maior parte das restrições, incluindo a necessidade de apresentar teste negativo para entrar em bares, discotecas, recintos desportivos e grandes eventos, a obrigatoriedade de certificado digital nos restaurantes e hotelaria e o limite de clientes no interior das lojas. O certificado digital passa a ser exigido apenas no controlo de fronteiras e os testes negativos (ou certificado de recuperação ou de vacinação completa com dose de reforço) são necessários para visitas em lares de idosos e pacientes internados em unidades de saúde. O uso da máscara em espaços públicos interiores mantém-se e os contactos de alto risco deixam de ficar em confinamento.