Restrições para travar Covid-19 acabam no final de setembro

Restaurantes deixam de ter limitações no número de clientes e bares e discotecas reabrem as portas.

As restrições contra a Covid-19 deverão acabar a no final deste mês. A partir dessa altura, os restaurantes, cafés e pastelarias deixam de ter um limite máximo de pessoas no interior e nas esplanadas, e os bares e as discotecas reabrem as portas, sendo necessário os clientes apresentarem o certificado digital de vacinação contra a Covid ou um teste com resultado negativo. Para este momento da libertação, contribui a vacinação completa de 85% da população.Leia