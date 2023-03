Resultados preliminares de um nacional estudo revelam que cerca de 18% das pessoas fazem-no diariamente e quase 1% diz que nunca se masturbou.

Duas das vítimas foram transportadas para o hospital de Gaia.

Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros, na manhã desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 10h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho devido a um acidente rodoviário, na rua de Cadeiras, em Anta.Duas das vítimas foram levadas, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia. A terceira vítima foi assistida no local e não houve necessidade de ser transportada a uma unidade hospitalar.A PSP foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.