Retirada russa provoca cenário de horror em Bucha e Irpin

Descobertos civis amarrados e executados, corpos decepados e mulheres despidas.

Civis amarrados e executados, corpos decepados, pessoas às compras ou a circular numa estrada baleadas, mulheres despidas. Valas comuns. O Mundo acordou este domingo para as imagens de um cenário de horror em Bucha e Irpin, duas localidades que as tropas ucranianas reconquistaram aos russos. Uma crueldade que ainda não tinha sido vista desde que o exército da Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro.