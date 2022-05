Retomada circulação no Metro de Lisboa depois de greve parcial de trabalhadores

Estações mantiveram-se encerradas nas primeiras horas do dia.

A circulação no Metropolitano de Lisboa foi retomada com normalidade cerca das 09:30 desta sexta-feira, depois de uma greve parcial de trabalhadores entre as 06:30 e as 09:00, disse à Lusa fonte da empresa.

Em declarações ao início da manhã, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), tinha dito que a adesão à greve era de 100%.

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e a 01:00, mas esta sexta-feira as estações estiveram encerradas nas primeiras horas.