Retomadas aterragens no aeroporto de Lisboa após avistamento de drone

PSP recebeu alerta para avistamento de drones em Campolide e Alcântara.

As aterragens no aeroporto de Lisboa foram retomadas, após terem sido interrompidas devido ao avistamento de um drone.



Durante a suspensão, as descolagens decorreram normalmente e vários voos foram encaminhados para Faro.

A PSP de Lisboa recebeu o alerta para o avistamento de drones em Campolide e Alcântara. Mobilizou meios para o local mas não foi possível identificar ninguém.