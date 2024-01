Reveladas identidades dos três soldados dos EUA que morreram em ataque de drone

Pertenciam a uma unidade de reserva do exército sediada no estado da Geórgia.

O departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) revelou esta segunda-feira a identidade dos três soldados mortos este domingo num ataque de dronesna Jordânia. As vítimas pertenciam a uma unidade de reserva do exército sediada no estado da Geórgia, informa a BBC.William Jerome Rivers de 46 anos, Kennedy Ladon Sanders, de 24 e Breonna Alexsondria Moffett, de 23 anosOs soldados estavam na Jordânia a apoiar a operação 'Inherent Resolve'. O ataque fez mais de 30 feridos.Joe Biden prometeu retaliar:Esta segunda-feira, a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, acusou o Irão permitir ataques aos Estados Unidos da América e afirmou a ligação do Hezbollah no ataque, cita a Reuters."Não procuramos a guerra, mas tomaremos medidas e responderemos aos ataques contra as nossas forças", disse Sabrina Singh.