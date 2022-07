Reveladas imagens de videovigilância do massacre em escola primária no Texas

Atirador entrou na escola e matou 19 crianças e duas professoras. Tempo de resposta das autoridades, que demoraram mais de uma hora a confrontar Salvador Ramos, está a ser investigado.

Um jornal do Texas divulgou, esta terça-feira, um vídeo com imagens de videovigilância que mostram Salvador Ramos a entrar de arma na mão numa escola primária de Uvalde, no estado norte-americano do Texas, a 24 de maio, e a reposta da polícia à ocorrência. A ação das forças de segurança e o tempo de resposta ao tiroteio que matou 19 crianças e duas professoras tem gerado polémica e está a ser investigada.

