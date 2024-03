Presidente da FPF antevê que prova será "uma experiência única".

Foi apresentado esta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Lisboa, o logótipo do Mundial 2030.A prova vai ser realizada no verão de 2030 em Portugal, Espanha e Marrocos.No arranque da cerimónia de apresentação, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, anteviu, citado pelo Record, uma prova que será "uma experiência única".Em atualização