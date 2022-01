Revés na Via Verde: identificadores continuam a ser vendidos mesmo com nova modalidade

Pagamento de 35 euros para uma duração entre os cinco e os sete anos.

A Via Verde vai continuar a vender identificadores para utilização nas autoestradas, a par da modalidade de subscrição de serviços. A ‘marcha-atrás’ surge na sequência da polémica das alterações no preçário e dos pareceres de várias entidades, entre as quais o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).