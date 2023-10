Reviravolta com golo de Cristiano Ronaldo evita desastre do Al Nassr contra equipa do Tajiquistão

Ex-Benfica Anderson Talisca bisou no encontro.

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo venceu, por 3-1, o Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão, esta segunda-feira, em Riade, no segundo encontro na Liga dos Campeões asiática, numa partida transmitida pelaOs visitantes abriram o marcador no final da primeira parte, por intermédio do costa-marfinense Senin Sebai, ao minuto 44.Já na segunda parte, aos 66 minutos, Cristiano Ronaldo fez o golo do empate. O brasileiro e ex-Benfica Anderson Talisca marcou, aos 72 minutos, o golo da reviravolta e aos 77, fez o 3-1 para a formação saudita.A equipa orientada por Luís Castro está em primeiro do grupo E, depois de ter vencido, na estreia, os iranianos do Persepolis. Nesse encontro, além de Ronaldo, também o português Otávio foi titular.Esta temporada o capitão da seleção portuguesa já apontou 17 golos e seis assistências em 15 jogos disputados. O registo de participação em golos supera o da época anterior, na estreia na Arábia Saudita, quando Ronaldo fez 14 golos e duas assistências.Na liga saudita, os comandados de Luís Castro estão em quarto lugar, a dois pontos da liderança.