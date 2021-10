Revisão dos escalões do IRS devolve aos contribuintes 50 euros por ano

A revisão do 3º e 6º escalões do IRS vai devolver a cada um dos contribuintes que pagam este imposto uma média de cerca de 50 euros por ano. No total, segundo disse na segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa, o Estado irá “devolver às famílias um montante global de 150 milhões de euros por ano.” O Governo garante que esta medida vai beneficiar os contribuintes de todos os escalões do IRS que pagam este imposto.Leia a notícia completa no Correio da Manhã