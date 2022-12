Riacho com forte corrente devido à chuva destrói estrada em Elvas

O distrito de Portalegre está a ser muito mitigado devido à chuva intensa que se faz sentir em quase todo o território nacional.

Um riacho destruiu parte da estrada que liga Elvas a Badajoz devido à forte corrente provocada pela chuva intensa, esta terça-feira.

Várias estradas do distrito de Portalegre encontram-se destruídas e temporariamente cortadas. Ao, o Comandante-Geral da Proteção Civil de Portalegre disse que no distrito " temos 60 ocorrências, em que 45 são cortes de estrada, devido à transposição dos caudais".É de relembrar que a região do Alentejo tem sido uma das mais afetadas pelas más condições metereológicas.