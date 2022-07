Rihanna em Portugal para assistir a concerto de namorado incendeia redes sociais

Mesmo com um look tranquilo e simples a cantora não conseguiu passar despercebida.

rihanna at rolling loud festival in portugal tonight. she’s so gorgeous pic.twitter.com/78HCr9YFeV — (@gabgonebad) July 8, 2022

A cantora Rihanna voou esta semana até Portugal e os fãs portugueses, que não estavam à espera, ficaram em delírio.O namorado de Rihanna, A$AP Rocky atou esta quinta-feira no festival Rolling Loud, na praia da Rocha, em Portimão, e a artista não quis perder o espetáculo.Mesmo com um look tranquilo e simples, a cantora não conseguiu passar despercebida.Nas redes sociais foram partilhadas imagens e vídeos de Rihanna, onde é possível ver que a artista assitiu ao concerto perto do público.O casal teve recentemente um bebé no mês de maio.