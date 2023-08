Rihanna lança nova linha de roupa interior dedicada à maternidade

Modelos criados pela artista têm o objetivo de "lembrar que ainda se pode ser sensual e sentir-se bem enquanto se é mãe".

A cantora Rihanna, que está grávida do segundo filho, lançou esta terça-feira uma linha de roupa interior dedicada à maternidade. No Instagram, a empresária publicou algumas fotografias com as peças."A nova linha de maternidade tem como objetivo trazer confiança e conforto às mães em todas as fases das suas viagens. Quero lembrar que ainda se pode ser sensual e sentir-se bem enquanto se é mãe", escreveu.Os preços dos modelos podem variar entre os 33 e os 60 dólares (de 30 a 55 euros) e tamanhos desde o XXS ao 4XL. Foram todos desenhados por Rihanna.