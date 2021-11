Rio rejeita debates com Rangel e promete dedicar-se apenas a "ações políticas de oposição ao PS"

Rui Rio falou esta terça-feira sobre a sua candidatura às eleições internas do PSD.

O líder do partido promete que vai concentrar a sua ação política na oposição ao partido socialista e nas eleições legislativas marcadas para dia 30 de janeiro de 2022.

Rui Rio destaca que para si o mais importante é preparar o PSD para as eleições de janeiro, rejeitando debates com Paulo Rangel. Salienta que o mais importante é cumprir a sua posição de presidente do partido, em detrimento de fazer campanha interna para as eleições internas do PSD.Em atualização