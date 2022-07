Rita Pereira alvo de críticas após mudança de visual

Atriz foi acusada de apropriação cultural.



Numa publicação na conta pessoal do Instagram, Rita Pereira revelou a transformação de visual através de um vídeo no qual aparece a dançar e cantar o tema 'Sou Filha da Tuga' - da cantora Irma, que passa uma clara mensagem sobre o racismo em Portugal.

"

Tu não és preta para os brancos, vocês nunca vão ser pretos, nunca





, e nunca vão saber o que é ser preta principalmente aqui em Portugal. Pelo facto de gostares da nossa cultura e de ela fazer parte dos teus laços, não és preta e nem vais ser. E por seres tão privilegiada por ser branca, consegues cantar esta letra e meter na Internet como se nada fosse. Aliás, quem fez a letra foi a mesma coisa", comentou uma seguidora na publicação. Perante a lista de comentários com inúmeras críticas ao novo penteado, a atriz decidiu Perante a lista de comentários com inúmeras críticas ao novo penteado, a atriz decidiu





A atriz Rita Pereira foi alvo de várias críticas depois de ter adotado um novo look com tranças, de origem africana sendo, inclusivamente, acusada de apropriação cultural.responder a este em especifíco: "Mas quem disse que sou preta para os brancos?! Estou a cantar, não estou a dizer que sou a letra desta música. Não sou preta, eu sei, nunca o serei, eu sei, mas admiro a cultura, vivo a cultura desde que nasci, defendo e respeito. Não entendo realmente este ataque, mas sinto-me tranquila com as minhas atitudes e, se um dia errar, tenho muitos amigos e família pretos para me dizerem. Obrigada."

Sem conseguir ficar indiferente a estas mensagens negativas, o namorado de Rita Pereira, Guillaume Lalung, também já veio defender, publicamente, o novo penteado adotado pela atriz. "Tu és linda, meu amor. O facto de ela ter dreadlocks não significa que ela está a tentar apropriar-se da cultura. Significa que ela ama e respeita a cultura", salientou, acrescentando que a atriz se mantém fiel a si mesma.



"Estas coisas deviam tornar-nos mais próximos", rematou o namorado da atriz.