Ritmo lento da vacinação sobe risco de infeções graves de Covid-19

O ritmo da vacinação de reforço contra a Covid-19 não vai permitir atingir o objetivo de ter todas as pessoas com mais de 65 anos vacinadas até 19 de dezembro. Até sexta-feira tinham sido vacinadas 315 mil pessoas com a 3ª dose, uma média de 12 115 por dia (o processo iniciou-se a 11 de outubro).A manter-se este ritmo, a 19 de dezembro estarão vacinadas 848 050 pessoas com 65 ou mais anos, pouco mais de um terço do total de 2,39 milhões nesta faixa etária.