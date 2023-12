Polícia Judiciária foi acionada.

Dois homens ficaram feridos gravemente por uma arma branca, na madrugada desta segunda-feira, na Cova da Iria, em Fátima.O alerta foi dado às 1h30. A GNR esteve no local e accionou a Polícia Judiciária (PJ).A PJ adiantou aoque se terá tratado de uma troca de agressões em contexto de consumos excessivos. As vítimas foram transportadas para o Hospital.Ainda não é claro o número de indivíduos envolvidos no incidente.