Rixa com troca de tiros em bar de Vila do Conde deixa segurança ferido

Vítima foi assistida pelos bombeiros e recusou transporte ao hospital.

A noite de domingo ficou marcada por confrontos no bar Aloha, na marginal de Vila do Conde. Na origem da discussão entre seguranças e clientes, uma vez que os seguranças não autorizavam a entrada. Nesse momento, terá ocorrido uma troca de tiros.O alerta foi dado perto das 22h da noite para uma situação de agressão e os Bombeiros de Vila do Conde, a PSP e a Polícia Marítima foram accionados para o local.Um dos suspeitos de 24 anos foi detido ainda na noite deste domingo quando tentava fugir do local. Foi visto a lançar uma arma para baixo de uma roulote.Um homem, segurança do bar, ficou ferido sem gravidade. Foi assistido pelos bombeiros e recusou transporte ao hospital.Ao que oapurou, foi encontrada uma bala carregada esta manhã.O caso passou para a Polícia Judiciária.