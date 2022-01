Rixa em Vila Nova de Gaia faz oito feridos

Desentendimento à porta de um café levou a violentas agressões.

Oito pessoas ficaram feridas na sequência de um desentendimento à porta de um café, ao início da tarde desta segunda-feira, na rua Cândido dos Reis, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado pelas 12h54.Ao que oapurou junto da PSP, a discussão terá começado quando uma das vítimas estava a entrar no prédio, junto ao estabelecimento, e tocou com um saco de compras num dos clientes que aguardava junto à entrada do café pela verificação do certificado digital.O incidente provocou uma acesa troca de palavras entre os presentes que rapidamente deu lugar a violentas agressões. Seis homens e duas mulheres ficaram feridos. Depois de socorridas pelos bombeiros foram transportados ao Hospital Eduardo Santos Silva com ferimentos ligeiros.O número de meios acionados para o local provocou fortes constrangimentos no trânsito.