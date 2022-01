Roberta Metsola sucede a David Sassoli e é a nova presidente do Parlamento Europeu

Metsola foi eleita esta terça-feira, no dia que completa 43 anos, com 458 votos.

Roberta Metsola elected new President of the European Parliament with 458 votes — EP PressService (@EuroParlPress) January 18, 2022

Roberta Metsola é a nova presidente do Parlamento Europeu, sucedendo assim a David Sassoli no cargo.Metsola foi eleita esta terça-feira, no dia que completa 43 anos, com 458 votos.Era a primeira vice presidente de David Sassoli, que morreu no passado dia 11 de janeiro, aos 65 anos, vítima de uma disfunção no sistema imunitário.Em atualização